Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda Velvet collection – L’imperatrice. Dopo la morte dello zio, Anna rientra a New York affidando a Clara e a Sergio l’amministrazione finanziaria della Velvet. Jonas invece decide di non tornare in Francia ma di restare accanto a Pedro che, ancora, non riesce ad elaborare il lutto per la perdita di Rita.

Su Rai 2 andrà in onda Due casi per Helen Dorn con gli episodi Senza pietà e Ragazze perdute. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia.

Guida tv di questa sera venerdì 13 luglio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 13 luglio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la fiction Le verità nascoste. Ormai tutti sono a conoscenza della vera identitò di Paula, tutti tranne la stessa Paula. Lalo e Eguía, intanto, indagano su Fernando e su dove possa aver fatto sparire il corpo della vera Paula.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Il terzo indizio, programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi.

Su Italia 1 vedremo tre episodi della serie tv Chicago Med: Terapia dell’anima, Equilibrio delicato e Storie di famiglia. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Un giorno di ordinaria follia.