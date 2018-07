Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio 2018 – «La confessione di André» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, André confessa di essere stato lui ad inviare il macabro pezzo di maiale a Wanja. I due iniziano col litigare, ma alla fine lo chef lo aiuta a fuggire, mentre Wanja propone a Melli di andare con lui in Russia.

Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio 2018 – «L’inganno di Susan!»

Christoph scopre l’inganno di Paul e Romy e propone loro un doppio contratto di formazione, che tuttavia contiene una clausola speciale. Nell’attesa di scoprire quale sia scopriamo attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che Susan attende che Werner sia ubriaco per condurlo nella sua camera e fargli credere di avere trascorso con lui una notte di passione.

Xenia arriva al Furstenhof nella speranza di non doversi confrontare con Cristoph che cerca di evitare in ogni modo. La donna cerca anche di non farsi riconoscere, ma per il Saalfeld sarà davvero un gioco da ragazzi smascherarla. Come reagirà la donna?

La verità su Cristoph: Xenia rivela ai suoi figli Boris e Viktor le motivazioni per le quali il loro padre Cristoph l’ha allontanata da casa quando erano i piccoli. Xenia ribadisce di non aver mai abbandonato il tetto coniugale ma di essere stata cacciata.