Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Benvenuto Presidente. Su Rai 2 andrà in onda il film La strana vita dei miei vicini. Michael e Chloe Anderson acquistano una casa in un quartiere residenziale molto tranquillo. I nuovi vicini sembrano davvero perfetti, ma la realtà delle cose è molto diversa dall’apparenza.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Reazione a catena. Eddie Kasalivich lavora a un progetto scientifico per riuscire a ricavare energia a basso costo e ridotto impatto ambientale. Quando uno dei ricercatori di punta viene ucciso e il progetto rubato, Eddie, insieme alla collega Lily indagano per ritrovare il loro progetto.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 14 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 14 luglio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Adriano Celentano Il burbero. Mary deve tornare in Italia per aiutare il marito, che si è messo in brutti giri. Per aiutarlo, decide di contattare un avvocato conosciuto in aereo di cui, però, si innamora…

Su Canale 5 andrà in onda l’evento musicale Elisa, 20 anni in ogni istante per celebrare i 20 anni di carriera dell’amata cantante.

Su Italia 1 vedremo il film Jurassic Park. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie.