Estate tempo di libertà e di movimento, anche per i nostri capelli. Forme dinamiche ed originali contraddistinguono i tagli di capelli dell’estate 2018! Grande spazio ai tagli corti ed asimmetrici, ed al volume naturale.

Tagli ed acconciature per l’estate 2018: i consigli dell’hairstylist Alfonso Tufano.

Come ci spiega il noto hairstylist di Salerno Alfonso Tufano “ormai la moda delinea nuovi confini sempre più in linea ed in armonia con la natura“. Spazio quindi alla morbidezza delle forme ed alle linee di taglio geometriche.

Il segreto, ci spiega Tufano, è “lavorare sempre con energia e passione, creando tagli moderni, innovativi ma non artefatti, molto naturali“. Di grande tendenza per l’estate 2018 i tagli di capelli medio corti.

Tagli corti e medi di tendenza per l’estate 2018.

L’hairstylist Alfonso Tufano ha creato tagli corti dalle tipologie più disparate: con l’uso sapiente di rasature ha realizzato haircut davvero innovativi, tagli medi asimmetrici volumizzati con onde morbide molto naturali, bob più tradizionali con leggere scalature, e long bob davvero originali con tonalità bicolor, ossia biondo chiarissimo e castano scuro alla base.

Spazio anche ai tagli lunghi in movimento e ad acconciature originali!

Per questa stagione spazio anche ai tagli lunghi, a cui non deve mai mancare il movimento realizzato con le cosiddette beach weaves tanto amate dalle celebrietes, ed ad acconciature mosse che ricreano l’effetto wild, selvaggio ma mai disordinato, perfetto e molto ricercato per la stagione estiva.

Non mancano acconciature originali, realizzate con treccine di tendenza e di grande effetto, e per valorizzare il taglio delle splendide colorazioni naturali, tra cui non possono mancare i biondi superchiari e i rossi aranciati molto in voga sopratutto d’estate.

Tutto per regalare alle donne un’immagine originale e di tendenza, ma allo stesso tempo armoniosa e naturale, elegante e mai sopra le righe.