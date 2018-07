Lunedì 16 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, ma in rete circolano già le prime indiscrezioni. Dopo Oronzo Carinola e Valentina De Biasi che hanno lasciato da single (in anticipo) il programma, anche se sembra che i due siano tornati insieme, a far discutere è la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I fidanzati, che si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, avrebbero violato il regolamento. Il regolamento di Temptation Island, infatti, impone che i suoi protagonisti non rivelino nulla prima della fine del programma, proprio perché le puntate sono già state registrate. Ma sembra che Ida e Riccardo se ne siano infischiati.

Ida e Riccardo hanno smesso di seguirsi sui social.

Stando a quanto segnala il Fatto Quotidiano, i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram subito dopo i 21 giorni di Temptation Island. Questo potrebbe significare che Ida e Riccardo non sono riusciti a superare la prova d’amore. Sarà veramente finita?

Intanto, questo rumor si sta facendo sempre più insistente in rete, tanto che anche il conduttore Filippo Bisciglia si è espresso sul tema: “Se firmi un contratto in cui si dice che non puoi svelare nulla e se smetti di seguire sui social il tuo partner, allora sbagli. Se lo hanno fatto, hanno sbagliato”. La produzione di Temptation Island prenderà provvedimenti?