Il seguitissimo reality estivo di Mediaset, Temptation Island, sta entrando nel vivo di quest’edizione, e già i numeri parlano di un grandissimo successo: la prima puntata del reality, complice forse il primo falò e la decisione drastica di Valentina di chiudere con l’ormai ex fidanzato Oronzo, ha ottenuto degli ascolti eccellenti.

Già dalla prima puntata, infatti, cosa mai successa nelle precedenti edizioni, abbiamo assistito ad un falò di chiarimento, e qui Valentina, stanca dei tradimenti di Oronzo, ha deciso di lasciare il fidanzato storico.

Temptation Island 2018, Gemma Galgani corre in Sardegna per dare conforto ad Ida Platano.

La seconda puntata di domani di Temptation Island si prospetta ugualmente ricca di sorprese. In Sardegna, infatti, è giunta Gemma Galgani per sostenere e consigliare la sua amica, Ida Platano. A confermarlo è la stessa dama torinese, che ha annunciato la sua presenza su Instagram.

Gemma Galgani è accorsa dall’amica per starle vicino in un momento di difficoltà. Ida, infatti, sta vivendo un periodo di crisi, all’interno di Temptation Island, con il fidanzato Riccardo Guarnieri. Già durante la prima puntata del reality, infatti, Ida è rimasta turbada da alcuni video in cui si vedeva Riccardo in atteggiamenti confidenziali con alcune tentatrici del programma. Cosa accadrà domani sera?