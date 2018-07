Stasera, lunedì 16 luglio 2018, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Secondo le indiscrezioni sarà una puntata ricca di colpi di scena. Nel corso della puntata di stasera la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani sbarcherà in Sardegna per sostenere l’amica Ida Platano.

Temptation island 2018: Ida e Riccardo in crisi?

Ida e Riccardo si sono conosciuti nello studio del Trono Over di Uomini e Donne e prima di lasciare insieme la trasmissione ci sono stati tantissimi alti e bassi. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione d’amore. Ida vuole capire se Riccardo sia la persona giusta per lei e suo figlio e Riccardo vuole dimostrarle che non ha bisogno di essere gelosa.

Secondo alcuni rumors Riccardo si è avvicinato ad alcune “tentatrici” e questa cosa ha mandato in crisi Ida, sempre più gelosa e meno convinta che lui possa essere l’uomo della sua vita. Riuscirà Gemma Galgani ha convincere e far ragionare l’amica Ida a non lasciare Riccardo?

Di una loro possibile crisi si parla già da diversi giorni, poiché in molti hanno notato che Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si seguono più sui social network. Bisogna attendere la puntata di stasera per capire cosa accadrà tra Ida e Riccardo.