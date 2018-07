Temptation Island Vip, in onda da settembre su Canale 5, condotto da Simona Ventura. Per le coppie protagoniste del reality sarà un viaggio all’interno del loro rapporto e avranno la possibilità di verificare sul campo cosa realmente li unisce. Tra le possibili coppie c’è anche quella nata al Trono Classico di Uomini e Donne, Nilufar e Giordano.

Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano parteciperanno al reality delle tentazioni?

I nomi delle coppie, al momento non sono stati resi noti, ma sul web stanno circolando i probabili nomi che prenderanno parte al reality. Secondo le indiscrezioni circolate in rete, è possibile che ci sia la presenza di ex concorrenti di “Uomini e Donne”.

A lanciare un’indiscrezione in merito alla presenza a Temptation Island Vip di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, è stato il blog di Alfonso Signorini, 361Magazine. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sembrerebbe stiano valutando la possibilità di prendere parte alla nuova edizione del reality.

Una coppia che resiste dopo le numerose polemiche nate dopo la scelta a Uomini e Donne. I due sembrerebbero pronti a mettere alla prova la loro storia, sottoponendosi alle tentazioni dei single che verranno scelti per il reality. La location di questa edizione Vip 2018 sarà il resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, nella provincia di Cagliari.