Tutto può succedere 3 torna stasera, 16 luglio, con un’altra puntata in onda su Rai 1. I telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso, sono in apprensione per le condizioni di salute di Criatina. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Tutto può succedere 3 che vedremo stasera.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 3, Alessandro vuole capire cosa sta succedendo a Cristina e perché rimane spesso paralizzata, ma ottenere una diagnosi si rivela più difficile del previsto. Federica, vedendo la sua famiglia in difficoltà, sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di non partire più per Haiti.

Il ricovero di Cristina: le anticipazioni di Tutto può succedere 3.

Le anticipazioni di Tutto può succedere 3 rivelano che Ambra decide di rimanere vicina ad Andrea nonostante l’indagine antidoping e i dubbi nutriti dalla sua famiglia, che non approva. La ragazza, inoltre, deve prendere una decisione che le cambierà la vita.

Sara, invece, deve rimettersi in piedi dopo la fine della storia con Marco, che da un lato le dava tanta sicurezza e la sua proposta di matrimonio ne era una conferma, dall’altra deve capire cosa prova per Francesco. Sara, però, deve affrontare l’inatteso ritorno della figlia di Francesco e della sua ex moglie.

Secondo le anticipazioni di Tutto può succedere 3, Cristina decide di affrontare il ricovero prescritto dal dott. Meggiani e vuole convincere Federica a non rinunciare alla partenza ed ai suoi sogni per causa della sua malattia. Feven, intanto, capisce che deve prendere una decisione difficile se vuole salvare il suo rapporto con Carlo.