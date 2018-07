Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 10 luglio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv The good doctor – Un genio silenzioso. Shaun Murphy è un giovane affetto dalla sindrome del savant. Il suo sogno è quello di fare il chirurgo e, dopo gli studi, va in cittò per svolgere il tirocinio presso il prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital.

Su Rai 2 andrà in onda il concerto al San Siro di Cesare Cremonini, che festeggia i 20 anni di carriera. Su Rai 3 vedremo il film con Sylvester Stallone Rocky.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 10 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa. Marie, nel corso di un’indagine di routine al cimitero, scorge la testa di un uomo appena sgozzata nella bara di una ragazza morta 15 anni prima. Marie pensa al caso di un uomo trovato cadavere senza testa…

Su Canale 5 vedremo il film Ti amo in tutte le lingue del mondo. Gilberto insegna ginnastica in un liceo di Pistoia, ed è separato dalla moglie che lo tradiva. Una sua allieva, Paolina, è innamorata di lui e gli lascia messaggi d’amore ovunque e in tutte le lingue del mondo, ma Gilberto si innamora di Margherita, la mamma della ragazza…

Su Italia 1 andrà in onda il film Trasformers. La7 stasera propone il programma In onda.