Il Corriere della Sera, nel descrivere l’addio al nubilato della famosa fashion blogger, Chiara Ferragni, ha criticato l’aspetto fisico delle amiche, e lei su instagram ha risposto al noto quotidiano. Al centro dell’attenzione del quotidiano è stata una foto postata dall’imprenditrice digitale in piscina, sull’isola spagnola Ibiza dove, insieme a sorelle e amiche, stava festeggiando il suo addio al nubilato. In cui la giornalista nell’articolo pubblicato ha definito le amiche di Chiara “rotonde e felici”.

La risposta di Chiara Ferragni su Instagram al Corriere della Sera che ha definito le sue amiche “rotonde”.

Chiara Ferragni, in una serie di storie su Instagram si è scagliata contro il giornale: “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere. In un mondo in cui ci battiamo per far sentire bene le ragazze e dar loro sicurezza additare difetti fisici (miei o delle mie amiche) è veramente un messaggio sbagliatissimo”.

E ancora: “Non mi sono mai sentita perfetta in vita mia (e non mi ci sento nemmeno ora), ma sono fortunata perché sto bene con me stessa. E questo soprattutto perché mia madre mi ha cresciuta dicendomi che avrei potuto fare tutto nella vita lottando per ottenere quello che volevo. […] è difficile per le donne sentirsi bene per tanti motivi. Nel ruolo di modello per tante, ho sempre cercato di lanciare il messaggio che bisogna stare bene con se stesse, non apparire perfette”. Ha aggiunto poi Chiara Ferragni: “Diverso è bello. Imperfetto è bello. Felice è bello. Sicuro di sé è bello. Non lasciare che gli altri ti buttino giù o ti dicano chi sei“.