Nuove sorprese nella puntata di ieri di Temptation Island. Quest’edizione del reality che mette a dura prova l’amore si fa sempre più avvincente ed interessante. Se è vero che non avevamo mai assistito ad un falò di chiarimento con conseguenza rottura tra due protagonisti di Temptation, è anche vero che non era mai accaduto che una coppia scoppiata uscisse nuovamente dall’isola, ma stavolta insieme.

Durante la prima puntata, Valentina ha deciso di lasciare Oronzo: la ragazza non ce la faceva più a sopportare i continui tradimenti di lui, ma Oronzo si è detto determinato a riconquistarla e ha chiesto alla produzione di Temptation Island un nuovo confronto per poter chiarirsi nuovamente con Valentina. Detto fatto, i due, si sono rivisti davanti alle telecamere, e proprio mentre Valentina sembrava ferma e decisa nella decisione presa la scorsa settimana e si stava allontanando da Oronzo, ecco che si ferma e “spia” il ragazzo che scoppia in lacrime. Decide, così, di tornare indietro e di riabbracciare il suo fidanzato.

La crisi tra Ida e Riccardo: interviene Gemma Galgani.

Se per una coppia c’è stato un lieto fine, per un’altra sembra che il tanto atteso finale in rosa si stia allontanando sempre di più: si tratta di Ida e Riccardo, che sembrano sprofondare in una crisi profonda. Ida è sconvolta dopo aver visto il fidanzato in atteggiamenti intimi con la tentatrice Stephanie, ma a consolarla è giunta Gemma Galgani. Ida ha parlato dei suoi problemi con Riccardo insieme ad il tentatore Davide, che ha provato a consolarla in maniera molto affettuosa. Riccardo, vedendo questa scena, diventa furioso, e dichiara di non riuscire più a riconoscere in Ida la donna che l’ha fatto innamorare e chiede un falò di confronto. Come si sarà concluso il falò lo sapremo solo la prossima settimana…