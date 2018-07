Ieri, lunedì 16 luglio 2018, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island, dove Lara ha rivelato che Michael l’ha tradita prima dell’inizio del reality. Per Lara e Micheal, le difficoltà nel loro rapporto si sono fatte evidenti sin da subito.

Lara tradita da Michael prima di partire per Temptation Island 2018.

Sia Lara che Michael si sono lamentati di essere una coppia ormai stanca, Lara ha confessato ad un tentatore di essere stata tradita anche poco prima di partecipare a Temptation Island. Nonostante ciò, però, i due hanno comunque deciso di partecipare al reality.

Filippo Bisciglia ha mostrato a Michael il video in cui Lara racconta al tentatore l’errore commesso dal suo fidanzato. Michael si è giustificato dicendo: «Lara ha raccontato che l’ho tradita due volte, cosa che aveva promesso di non dire». La promessa che si erano fatti, dunque, era quella di non rivelare il tradimento di Michael. “Avevamo promesso di andare oltre l’errore che c’è stato recentemente, perchè non era importante. Mi vergogno di quello che ho fatto”.

Poi il ragazzo ha aggiunto: «l’ho fatto perché da novembre lei non viene più a letto con me e io non ho più avuto desiderio di provarci, non riesco a chiedere. A letto mi annoia». Ed ha concluso: «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri».