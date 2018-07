Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il documentario Superquark. Da mercoledì 4 luglio 2018, Piero Angela è tornato su Rai 1 con un’altra serie di serate dedicate alla scienza, alla natura ed alla tecnologia. Stasera si scende nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv MacGyver con gli episodi La guerra dei robot, Una moglie di troppo e Obiettivo di alto valore.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto Speciale 2018. Federica Sciarelli passa il testimone a “Speciale Chi l’ha visto?” di Goffredo De Pascale. Il programma di servizio di Rai3 conclude la sua XXX edizione con due speciali estivi, sempre in prima serata.

Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 18 luglio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Black mass – L’ultimo gangster.

Su Canale 5 vedremo la fiction Sacrificio d’amore. Maddalena si reca in sanatorio per parlare con Brando e per riferirgli della scelta di Silvia, ma siccome lo vede felice con Lucrezia preferisce non dire nulla. Lucrezia, intanto, è incinta, ma il dottor Riga le impedisce di portare a termine la gravidanza perché potrebbe rimetterci la vita…

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago Fire con gli episodi Realtà e fantasia, Svegliati! e Terra bruciata. La7 trasmetterà il film Intrigo internazionale.