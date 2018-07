Nella seconda puntata di Temptation Island 2018 abbiamo visto che, se Valentina ed Oronzo si sono rappacificati, altre coppie sembrano essere in grande crisi. Riccardo ha chiesto un confronto con Ida, e vedremo cosa accadrà durante il falò nel corso della terza puntata del reality. Ma anche altre coppie potrebbero essere sul punto di scoppiare… Scopriamo cosa sta accadendo.

A Temptation Island un’altra coppia è in crisi: si tratta di Lara e Michael. Durante la puntata di lunedì, infatti, i due si sono lanciati pesanti accuse. Lara ha accusato Michael di averla tradita prima dell’inizio del reality. Il ragazzo ha ammesso il tradimento: da novembre, ha svelato, Lara non ha più rapporti con lui. Lara ha spiegato di non essere riuscita ad avere più momenti di intimità da quando ha scoperto il tradimento.

Temptation Island, aria di bufera tra Lara e Michael.

Prima di partire per la Sardegna, i due si erano promessi di non raccontare in tv del tradimento di Michael, ma Lara non ce l’ha fatta ed è scoppiata, rivelando il fatto ad uno dei tentatori. Filippo Bisciglia ha fatto vedere a Michael il filmato in cui Lara ha raccontato dei tradimenti al tentatore, e non si può dire che abbia preso bene il comportamento della ragazza. I due riusciranno ad uscire insieme dalla trasmissione? Per ora sembra ci sia grande insofferenza: Michael ritiene Lara un po’ troppo pesante, Lara non riesce a mettere una pietra sopra ai tradimenti e si lamenta delle mancanze del fidanzato.