Temptation Island continua ad appassionare i telespettatori. Il reality più scoppiettante dell’estate si sta confermando, settimana dopo settimana, campione d’ascolti, e sono tantissimi i telespettatori curiosi di vedere come finiranno le storie d’amore delle sei coppie concorrenti. Scopriamo cosa sta accadendo alle coppie del reality.

Temptation Island 2018, Raffaela e Andrea escono insieme dal reality?

Molte coppie sembrano essere sull’orlo di una crisi di nervi, alcune probabilmente si lasceranno, altre torneranno a casa insieme. Quest’ultimo caso sembra essere quello di Raffaela e Andrea. I due, nonostante la loro giovane età (hanno entrambi 24 anni) sono fidanzati da 7 anni e vogliono capire se stanno insieme per amore vero o solo per abitudine. A decidere di partecipare al programma è stata in particolar modo Raffaela, che ha voluto mettere alla prova il suo Andrea per capire se potersi fidare in pieno di lui.

A Temptation Island la vita di coppia per Raffaela e Andrea non è stata facile. La ragazza ha visto un video in cui Andrea sembra essere in una particolare sintonia con una delle tentatrici. Raffaela, vedendo queste immagini, è scoppiata in un pianto disperato, ma sembra che, come rivela gossiptvofficial sulla sua pagina Instagram, durante il falò di confronto i due si sono compresi e sono usciti dal programma insieme. Sarà andata davvero così?