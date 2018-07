Parte il 20 luglio il Giffoni Film Festival 2018: 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (provincia di Salerno) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley.

Giffoni Film Festival 2018: le date, il programma, gli ospiti, la giuria, gli attori e le votazioni.

La 48esima edizione del Giffoni Film Festival è in programma dal 20 al 28 luglio. Atteso in soli dieci giorni un pubblico di circa 250.000 persone.

Conflitti generazionali, diversità, bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale: queste sono solo alcune delle profonde, complesse ed emozionanti storie al centro delle 100 opere, tra lungometraggi e cortometraggi, in concorso. E tra queste 11 sono realizzate e prodotte in Italia.

Ben 4500 i film iscritti in preselezione che il team della direzione di Giffoni ha valutato e poi sottoposto ai suoi giurati.

Quest’anno i giurati saranno 5601, ben 1000 in più rispetto al 2017, suddivisi nelle otto sezioni competitive che compongono il concorso.

Ben 5 gli indirizzi per le Masterclass di Giffoni 2018: cinque diversi percorsi di approfondimento sulle professioni del cinema, della tv, della radio e della sostenibilità ambientale, riservati a 500 giovani tra i 16 ed i 34 anni che avranno l’occasione di confrontarsi con i principali protagonisti della scena artistica, culturale, istituzionale e dell’innovazione

Ventuno i live previsti nella sezione Giffoni Music Concept: Benji & Fede e Livio Cori, Ermal Meta e Eva, Luca Barbarossa e Mirkoeilcane, Annalisa, Viito e Foja, Max Gazzè, Lodovica Comello e Diodato, Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante, Vegas Jones e Quentin40, Ultimo e Lorenzo Baglioni.

Il giorno di chiusura vedrà l’esibizione di suoni mediterranei e campani, anche come omaggio a tutti gli ospiti e turisti internazionali, Enzo Avitabile e i Bottari e Lello Tramma.

Attesissimo, infine, il Giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del Giffoni Music Concept, il primo concorso riservato esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe. Fra le 120 proposte arrivate sono stati selezionati per la finale del contest 4 artisti campani e 4 nazionali: Sick Real ft Stilli Stix (Pordenone), Alex Mav (Salerno), Mikeseug (Siano, SA), Paradise (Trento), Soldier + Hangover (Salerno), Olohoma (Potenza), Young Henry (Salerno), Drum Niraq (Lamezia Terme, CZ).

Sarà possibile seguire il Festival tutti i giorni in diretta streaming. Sempre in onda con tutti i grandi ospiti, le interviste, gli eventi speciali e con tanti contenuti realizzati dai giurati.

Chi segue il live di Giffoni da casa potrà interagire, inviando contenuti in diretta attraverso i social.

Il live andrà tutti i giorni dalle 16.30 su giffonilive.tv. Ulteriori info su contenuti, dirette speciali, eventi live e news sul sito ufficiale del festival.

Ricco anche il racconto che farà Radio Giffoni Now, in collaborazione con Radio Flash (93.8 FM): interviste, curiosità e notizie in diretta dalla Cittadella del Cinema non solo in voce. Quest’anno, infatti, si potranno seguire gli aggiornamenti della radio ufficiale del Festival anche in diretta video sulla pagina www.facebook.com/giffoninow/.

Inoltre saranno trasmesse dirette quotidiane sui canali di Lira tv.