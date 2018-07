Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda Velvet collection – Una nuova opportunità. Clara sta per cedere a Sergio, ma proprio in quel momento alla Velvet si presenta la sua ex fidanzata Elena. Raul, intanto, perde la testa per Pedro.

Su Rai 2 andrà in onda Due casi per Helen Dorn con gli episodi Ombre del passato e La terza donna. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia.

Guida tv di questa sera venerdì 20 luglio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 13 luglio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la fiction Le verità nascoste. Paula cade nella trappola di Irina e sta per essere catturata da Petrov, ma riesce a scappare. Lalo, intanto, continua a sospettare che Fernando abbia sepolto la vera Paula nel terreno della fattoria di Cirilo, che si scopre intrattenere una amicizia inquietante con Fernando.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Il terzo indizio, programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi.

Su Italia 1 vedremo tre episodi della serie tv Chicago Med: Custode di mio fratello, Misure estreme e Cura alternativa. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Ogni maledetta domenica.