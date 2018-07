Sul numero del settimanale Spy in edicola ieri venerdì 20 luglio, ci sono le immagini di Belen Rodriguez e Marco Borriello di nuovo insieme a Formentera. Secondo quanto si apprende, quello tra i due ex sarebbe stato un incontro avvenuto mentre Andrea Iannone, attuale fidanzato, seppure in crisi della showgirl argentina, era in Germania a correre in moto.

Belen e Borriello in veste di genitori, si incontrano a Formentera in amicizia!

Non si tratta di nessun ritorno di fiamma, però. Infatti, sempre stando a quanto si legge sulla rivista di gossip, l’incontro, di cui Iannone era a conoscenza, sarebbe avvenuto grazie all’amicizia che lega da molti anni Belen Rodriguez a Piergiorgio Borriello, fratello del calciatore, e con la famiglia di quest’ultimo, che è padre di una bambina poco più grande di Santiago, il figlio che Belen ha avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, nonché amichetta del figlio della Rodriguez e di Stefano De Martino.

In effetti gli scatti pubblicati da Spy mostrano proprio Belen e Marco in veste di genitori. Da segnalare che anche due estati fa gli ex fidanzati furono avvistati insieme. All’epoca i giornali specializzati avevano ipotizzato un reale ritorno di fiamma, sempre però puntualmente smentito dai diretti interessati. Stavolta tutti, o quasi, sembrano convinti che si tratti solo di amicizia.