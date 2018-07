Kate Middleton e Meghan Markle sugli spalti di Wimbledon hanno catalizzato l’attenzione, soprattutto per i loro outfit, ma nell’hairstyle sono state superate dalla sorella di Kate, Pippa Middleton. Libera dall’etichetta reale, Pippa ha espresso la sua creatività hairstyle con una delle acconciature più amate, soprattutto per l’estate: trecce laterali alla francese portate con la coda di cavallo.

Trecce alla francese da portare in stile pugile, oppure laterali e abbinate a code, chignon e onde!

Copiarla non è difficile: dopo aver fatto la riga centrale, si dividono i capelli davanti in due sezioni laterali, abbastanza corpose, intrecciando poi alla francese ogni ciocca, su ognuno dei due lati della testa. Trucco da professionisti: vaporizzare le ciocche con lo shampoo secco prima di intrecciarle per evitare che i capelli più puliti e scivolosi diventino troppo ribelli.

Sempre più considerata un accessorio da acconciature, la treccina alla francese si posiziona spesso sui lati e si abbina agli styling più diversi. Come insegnano le star: Amy Adams l’ha abbinata a onde morbide e vaporose, Charlize Theron e Rosamunde Pike l’hanno scelta per decorare raccolti e chignon, mentre Hilary Duff l’ha indossata su un red carpet con la mezza coda.