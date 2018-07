Alcuni indizi social dei concorrenti che hanno partecipato al reality delle tentanzioni Temptation Island potrebbero suggerire quanto accaduto al termine del programma e svelare chi sta ancora insieme e chi invece si è lasciato. Come notato dal sito Bitchyf.it, alcuni protagonisti del programma di Canale 5 continuano a seguirsi e a scambiarsi like sui social invece altri no, ed è in quest’ultimo caso che spunta l’ipotesi di rottura.

Temptation Island 2018: quali coppie si sono lasciate e quali no, secondo gli indizi social.



Oronzo e Valentina sono usciti insieme e la loro storia d’amore prosegue anche fuori dal programma. La coppia ha rilasciato la loro prima intervista dopo il reality a Uomini e donne Magazine dove lui ha raccontato la sua storia di cambiamento vissuta lungo l’arco della trasmissione.

Ida e Riccardo, invece, si sarebbero lasciati dopo aver smesso di seguirsi su Instagram. Il falò è stato richiesto dall’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e verrà trasmesso nella puntata di lunedì 23 luglio 2018. Per quanto riguarda, Francesco e Giada si sarebbero lasciati ed i due non si seguono più su Instagram.

Storia a lieto fine per Andrea e Raffaela che seguono molte fanpage dedicate alla loro coppia e sono stati visti insieme da alcuni fan. Anche tra Gianpaolo e Martina sarebbe finita bene ed i due oltre a seguirsi su Instagram, mettono like alle fotografie reciprocamente. L’unico mistero riguarda la coppia formata da Lara e Michael, tra di loro non si sa come è andata a finire.