Con Miralem Pjanic in uscita per 100 milioni di euro (su di lui Barcellona, Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain, in rigoroso ordine alfabetico), la Juventus si guarda attorno alla ricerca dell’eventuale sostituto. La pista più concreta conduce a Adrien Rabiot del Psg. La società bianconera starebbe pensando allo scambio col club parigino, chiedendo per il bosniaco il centrocampista francese e 50 milioni di euro. L’ostacolo è il Barcellona, che, oltre ad essere la soluzione preferita da Pjanic, è anche sulle tracce di Rabiot.

Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ecco che la Vecchia Signora avrebbe in mente almeno altri due acquisti per portare la sua rosa ad un livello mai visto prima. Per farlo, occorre prima cedere qualche giocatore: Higuain e Rugani sembrano destinati a finire al Chelsea, ma anche per Miralem Pjanic le sirene inglesi non smettono di suonare e potrebbe essere il bosniaco a salutare inaspettatamente Torino.

Sul giocatore, dopo il Barcellona, sono piombate anche tante inglesi con il Chelsea e il Manchester City in pole position. I Blues, che dispongono di grande liquidità, potrebbero chiudere non solo per Higuain e Rugani ma anche per Pjanic. Il patron del Chelsea è intenzionato ad accontentare il nuovo allenatore. Anche la squadra campione d’Inghilterra è molto attenta alla vicenda legata al bosniaco, con Guardiola che, perso Jorginho, starebbe pensando proprio allo juventino per rinforzare il centrocampo.

In casa bianconera, dunque, occorrerebbe correre ai ripari. Ecco che il nome di Adrien Rabiot torna prepotentemente a farsi sentire. Il centrocampista del Paris Saint-Germain piace tanto a Marotta.

Per il classe 1995 ci sarà da superare la concorrenza del Barcellona che dopo Pjanic aveva virato proprio sul centrocampista parigino. La Juventus vigilia sulla situazione e attende sviluppi importanti. Con i soldi dell’eventuale cessione di Pjanic non ci sarebbe alcun problema a fiondarsi su Rabiot.

Da non dimenticare anche la pista del ritorno di Pogba, che potrebbe non dipendere dall’arrivo di un altro centrocampista. La volontà del giocatore e la spinta del suo procuratore potrebbe fare la differenza. La Juventus vedrebbe di buon occhio un doppio colpo in caso di cessione di Pjanic.