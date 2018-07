Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Tutto può succedere 3. La fiction Rai campione di ascolti è tornata lunedì scorso su Rai 1 con una nuova stagione. Basata sulla serie tv americana Parenthood, si raccontano le nuove avventure della famiglia Ferraro. Su Rai 3 alle 21:00 vedremo il film Fuori controllo.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Squadra speciale Cobra con gli episodi Operazione Eden (Semir e Andrea sono pronti a sposarsi, ma il giorno prima Hubert, padre di Andrea ed ex diplomatico della DDR, viene rapito), Il prezzo dell’amicizia (Un amico di Paul è in ospedale per un trapianto, ma il cuore a lui destinato viene rubato) e Venti di guerra (Anna Engelhardt, ex-capo di Semir, viene ricoverata in una clinica psichiatrica in stato confusionale. Semir non ci può credere e decide di andare a prelevarla con l’aiuto di Paul. Cosa c’è sotto?).

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 23 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Il castello. Su Canale 5 vedremo il reality che mette a dura prova l’amore di alcune coppie, Temptation Island. Su Italia 1 vedremo il film Pacific Rim. Stasera La7 trasmetterà il film Wallis: l’amore senza corona.