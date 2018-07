Stasera andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island, la terza di questa stagione. Il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5 in prime time, sta collezionando incredibili ascolti, basti pensare che la prima puntata ha tenuto incollati al teleschermo ben 3.751.000 spettatori realizzando il 21.2% di share, mentre il secondo appuntamento ha collezionato 3.885.000 telespettatori con il 21,5% di share.

Stasera assisteremo al confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarneri, la coppia nata all’interno della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. I due sono arrivati al momento del confronto, il temuto momento della verità in cui capiranno se sarà il caso di tornare a casa insieme o di lasciarsi.

Temptation Island 2018 entra nel vivo: le coppie che traballano.

Ida e Riccardo, però, non è l’unica coppia che si confronterà stasera. Vedremo anche il falò tra Giada e Francesco, incontro chiesto da Giada dopo aver visto un video del suo fidanzato che non le è per nulla piaciuto. Stasera vedremo anche come si comporterà Lara, delusa dalle parole amare e pungenti del suo Michael e del suo comportamento con le tentatrici.

I fan sono preoccupati anche per la sorte di Andrea e Raffaela: il ragazzo sembra essere molto attratto dalla tentatrice Teresa Langella, e Raffaela sta versando fiumi di lacrime.