La situazione nel carcere di Caltanissetta non è delle più semplici. Qui, nei giorni scorsi, due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto che sta scontando la pena per reati legati alla mafia. A spiegare cosa è accaduto è Domenico Nicotra, il segretario generale aggiunto dell’Osapp: “Per motivi ancora sconosciuti nel primo pomeriggio odierno un detenuto italiano in carcere per associazione mafiosa si è scagliato con inaudita violenza contro il Poliziotto Penitenziario di turno colpendolo ripetutamente con pugni al volto e nel cercare di ripristinare l’ordine e la disciplina anche il comandante del Reparto ha subito un trauma per il quale anche lui e’ dovuto ricorrere alle cure presso il vicino pronto soccorso”.

Questo non è l’unico fatto increscioso avvenuto all’interno del carcere della cittadina siciliana. Nelle ultime ore un detenuto ha nascosto nell’intestino, precisamente nell’ampolla rettale, un telefono cellulare. A rivelarlo è Nicotra, che ha spiegato come il telefono sia stato scoperto dal personale di polizia penitenziaira: “L’operazione coordinata dal comandante del reparto commissario capo Marcello Matrascia ha visto l’impiego congiunto dei poliziotti penitenziari in servizio presso l’ufficio comando e l’ufficio colloqui, i quali nonostante siano assolutamente sottodimensionati hanno svolto un lavoro eccezionale”

Nicotra sottolinea, poi, come sia necessario che dal ministero si faccia una revisione delle piante organiche: "Allo stato attuale", spiega, "con i pochi agenti e l'assenza di ispettori e sovrintendenti, capiterà che qualcosa prima o poi sfugga".