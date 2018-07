Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 24 luglio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv The good doctor con gli episodi Scelte difficili, Soltanto la verità e Incidenti di percorso.

Su Rai 2 andrà in onda il film Papà a tempo pieno – Partita a due . Su Rai 3 vedremo il film con Sylvester Stallone Rocky II.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 24 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Delitto in Costa Azzurra. Un uomo viene trovato impiccato all’interno di un hangar ed il caso ricorda un tragico evento degli anni Ottanta, quando i cantieri navali di LaCiotat erano teatro di aspri conflitti. Il giovane capitano di polizia Anne Sauvaire e il giornalista Batti Vergniot iniziano a indagare.

Su Canale 5 vedremo il film di Carlo Vanzina e con Vincenzo Salemme Sapore di te. A Forte dei Marmi Luca e Chicco sono due colleghi universitari innamorati della stessa ragazza, Anna, che si trova lì con la famiglia.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago P.D. La7 stasera propone il programma In onda.