Fervono i lavori per la nuova edizione di Tale e Quale Show, al via venerdì 14 settembre su Rai1. Al timone, come sempre Carlo Conti, mentre a riservare qualche sorpresa è la giuria parzialmente rinnovata: accanto a Loretta Goggi arrivano infatti Vincenzo Salemme e l’amico di tante avventure Giorgio Panariello. A svelare parte del cast di artisti pronti a mettersi in gioco con imitazioni di cantanti italiani e internazionali è TvBlog che dà per certi ben 8 partecipanti.

Tale e Quale Show 2018, il cast femminile e quello maschile!

Per quel che riguarda il cast femminile: Alessandra Druisan, cantante dei Jalisse e reduce dall’esperienza allo show estivo condotto da Amadeus Ora o mai più, Antonella Elia (vista nella scorsa edizione di Pechino Express dove si è classificata al secondo posto insieme a Jill Cooper).

Esplosivo il terzo nome, quello di Vladimir Luxuria; a chiudere il quartetto è Roberta Bonanno, cantante della settima edizione di Amici, la stessa cui prese parte Marco Carta, che vinse il talent di Canale 5 quell’anno, e supercampione proprio di Tale e quale show nel 2017.

Parlando invece dei protagonisti maschili c’è un altro protagonista che viene da Ora o mai più, e si tratta di Massimo Di Cataldo. Il cast comprende anche il maestro di ballo di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Mario Ermito e l’attore comico Giovanni Vernia.