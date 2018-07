Si è conclusa anche la terza puntata di Temptation Island 2018 con grandi risultati in termini di ascolto e grandi sorprese. Una coppia che in tanti davano spacciata, infatti, è uscita insieme dal programma: si tratta di Ida e di Riccardo. I due, durante il falò di confronto, si sono chiariti, e Riccardo ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore alla compagna, dichiarazione che include anche il figlio di lei.

Temptation Island 2018, la situazione tra Andrea e Raffaela.

Non per tutti, però, sembra esserci il lieto fine, anche se mai dire mai. Per adesso, però, la situazione tra Raffaela e Andrea appare molto critica. Andrea, infatti, sembra molto preso dalla tentatrice Teresa, ed a dare il colpo di grazia alla ragazza è un video mostrato alla produzione in cui Andrea e la bella tentatrice appaiono sdraiati su un lettino in giardino. I due sono coperti da un lenzuolo, e qualche utente malizioso suppone che tra i due sia successo qualcosa di più di un semplice tenersi mano nella mano con il lenzuolo che li proteggeva dallo sguardo indiscreto delle telecamere.

Raffaela ha guardato questi filmati incredula, ed è esplosa in un grandissimo attacco di gelosia. Sembra proprio che la ragazza non sia disposta a perdonare Andrea, ma non è detta l’ultima parola: secondo GossipTvOfficial, i due sono riusciti ad uscire da Temptation Island insieme.