Loredana Lecciso ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto conturbante che lascia poco all’immaginazione. Lo scatto sensuale è apparso proprio mentre circolavano le foto, pubblicate dal magazine Chi, del suo ex Al Bano in compagnia di Romina Power durante una cena romantica a Milano con tanto di mazzo di rose rosse sulla via del ritorno in albergo.

La foto postata sembra un messaggio indiretto per Al Bano e Romina!

La Lecciso commenta il selfie significativamente con gli hashtag #feelgood, #relax, quasi contenesse un messaggio criptato, una sorta di risposta indiretta ai rumors intorno al cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie.

La showgirl sembra voler trasmettere serenità, come se avesse voltato pagina e non volesse più tornare sulla sua relazione con Al Bano. Infatti Loredana da tempo non rilascia più dichiarazioni né compare in televisione. Anzi per diversi giorni ha mantenuto il più stretto silenzio anche sui social, dopo essersi rifugiata in Sardegna da Francesca Pascale e Silvio Berlusconi.

Ora sulla sua pagina Instagram si mostra tranquilla e in splendida forma. I follower apprezzano e ricambiano la showgirl con commenti scoppiettanti e incoraggianti. Ora la prossima “mossa” tocca ad Al Bano e Romina, di nuovo insieme il 26 luglio sul palco di Rimini.