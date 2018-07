Arrivano nuovi particolari e nuovi dettagli sulla possibile trattativa di calciomercato tra Juventus e Real Madrid per il giovane terzino sinistro Theo Hernandez: altro colpo in stile Morata, cioè con la formula del prestito gratuito con riscatto da parte dei bianconeri e opzione di recompra per le merengues, una soluzione che potrebbe soddisfare tutti. E nel frattempo Beppe Marotta starebbe accelerando anche su altre piste caldissime del mercato Juve.

Le manovre di Marotta e Paratici per portare a segno altri “colpacci”!

Non c’è un momento di sosta, il mercato della Juventus non dorme veramente mai. Ogni giorno, ogni ora arrivano nuove indiscrezioni e nuove clamorose voci di calciomercato, segno evidente che Marotta e Paratici stanno continuando a lavorare moltissimo su più fronti. Anche quella di oggi infatti è stata una giornata caldissima per il mercato della Juve: tante manovre e tante clamorose suggestioni con vari top player in ballo, principalmente due.

Secondo quanto riportato dal The Sun infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Ismaila Sarr, talentuosissimo attaccante di 20 anni del Rennes e della Nazionale senegalese. A confermare l’interesse della Vecchia Signora è stato il procuratore del ragazzo: “Un agente italiano ci ha chiesto di parlare con la Juventus. Il prezzo di Ismaila si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro”. J

Juve in pole dunque per uno dei talenti più cristallini e desiderati d’Europa, visto che su di lui ci sarebbero anche Chelsea, Manchester United e soprattutto Barcellona.

Altro colpo di calciomercato che avrebbe in serbo la Juve è Alejandro Marques, brillante attaccante classe 2000. Il venezuelano è una stellina di proprietà del Barcellona che avrebbe attirato l’interesse anche del Manchester City, ma dal Venezuela assicurano che i bianconeri sono in agguato.

Inoltre, come riportano diverse fonti direttamente da Roma, in queste ore ci sarebbe stato un contatto tra Marotta e Lotito per l’autentico sogno di calciomercato della Juve, Milinkovic-Savic. La Lazio potrebbe abbassare la propria richiesta da 150 a 120 milioni, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica nell’affare.