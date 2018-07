Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda Velvet collection – Un passo alla volta. Manolito non sa decidersi con Ines in quanto è sempre più attratto da Lourdes. Pedro, intanto, non riesce ad accettare la morte di Rita, mentre Clara è gelosa delle attenzioni di Elena verso Sergio.

Su Rai 2 andrà in onda Papà a tempo pieno – Garage e ricordi. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia.

Guida tv di questa sera venerdì 27 luglio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 27 luglio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la fiction Le verità nascoste. Per Eguía le cose si complicano: è sempre più difficile scrollarsi di dosso l’accusa dell’omicidio di Irina. Lidia scopre che il padre sapeva che Paula non era la nipote, ed intanto Sanchez rapisce Paula per consegnarla a Petrov, che chiede un riscatto alla famiglia. La polizia si mobilita alla ricerca della ragazza, ed infine riesce a liberarla.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Il terzo indizio, programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi.

Su Italia 1 vedremo tre episodi della serie tv Chicago Med: Conflitti, L’escamotage e Territori inesplorati. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il film Dove osano le aquile.