Dopo la Germania, la Formula 1 arriva in Ungheria per la dodicesima tappa del campionato, prima della pausa di metà stagione. Per la Ferrari è il momento del riscatto dopo una settimana difficile, tra il flop di domenica scorsa a Hockenheim e la morte di Sergio Marchionne. In Ungheria gli uomini della scuderia di Maranello si sono presentati con il lutto al braccio per la scomparsa dell’ex ad di Fca.

Formula 1, Gp di Ungheria: Ferrari in cerca di riscatto.

La gara dello scorso anno fu vinta proprio dalla Ferrari, che conquistò il podio con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen, con Valtteri Bottas terzo. Nel campionato in corso Vettel si trova a dover recuperare 17 punti sull’avversario Lewis Hamilton che partirà dalla pole position. A seguire il compagno di squadra, Bottas. Seconda fila tutta Ferrari.

Il pilota della Mercedes guida la classifica del mondiale piloti con 188 punti. Dietro di lui Vettel (171), Raikkonen (131), Bottas (122), Ricciardo (106), Verstappen (105), Hulkenberg (52), Alonso (40), Magnussen (39), Perez (29).

Formula 1, orari in tv del Gp di Ungheria su Sky e Tv8.

La dodicesima gara della Formula 1 2018 andrà in onda come di consueto su Sky, in diretta sul canale Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite) e su Sky Sport 1. Appuntamento alle 15.10.

Il Gp di Ungheria può essere seguito in differita su Tv8 dalle ore 21.15.