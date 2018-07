Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Tutto può succedere 3. La fiction Rai campione di ascolti, giunta alla terza serie, sta per terminare: stasera andrà in onda la penultima puntata. Basata sulla serie tv americana Parenthood, si raccontano le nuove avventure della famiglia Ferraro.

Su Rai 2 alle 21:00 vedremo la serie tv Papà a tempo pieno con l’episodio Adam e il tacchino, e a seguire vedremo Squadra speciale Cobra con gli episodi Genitori sotto copertura (Paul e Semir scoprono un traffico di bambini gestito dalla mafia russa. Dopo essere riusciti a strappare ai rapitori il piccolo Valentin, vengono a sapere che un certo numero di bambini è rinchiuso in un container in attesa di adozione), Questioni di famiglia (Paul fa una gita in macchina con suo padre, e con la scusa di fare benzina, si ferma alla stazione di servizio dove lavora sua sorella Lisa, che si è allontanata da casa, e vorrebbe far riavvicinare padre e figlia. In officina, però, si presentano degli uomini armati che intimano alla donna di seguirli) e Sulle tracce di mio padre (Paul e Semir danno la caccia al figlio di un pericoloso trafficante di droga).

Su Rai 3 andrà in onda lo speciale dedicato ad una delle regine della comicità italiana: Parlo da sola – Speciale Anna Marchesini.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 30 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Spy game.

Su Canale 5 vedremo il reality che mette a dura prova l’amore di alcune coppie, Temptation Island. Su Italia 1 vedremo il film R.I.D.P.-Poliziotti dall’aldià. Stasera La7 trasmetterà il film Nomad – The warrior.