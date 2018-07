Stasera andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island 2018. Scopriamo cosa accade con il nostro daytime. Una delle coppie più chiacchierate di quest’edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia è quella formata da Lara e da MIchael

Lara non ne può più della situazione che si sta creando con il fidanzato, e decide di farlo spiare. Ciò che scoprirà, però, non sarà per nulla piacevole: Michael, infatti, dirà delle parole alla tentatrice Rita che Lara proprio non si sarebbe mai aspettata. Cosa accadrà?

Il falò tra Martina e Gianpaolo: cosa accadrà stasera a Temptation Island?

Stasera a Temptation Island assisteremo al falò di chiarimento tra Martina e Gianpaolo. I due mostrano evidenti segni di crisi, ed in particolar modo Martina è stanca del comportamento di Gianpaolo, minore di lei di sei anni, che non vuole prendersi responsabilità e vuole vivere in maniera spensierata, mentre lei sogna una famiglia.

Martina ha iniziato a stringere un buon rapporto con il tentatore Andrew, ma Gianpaolo non ha dato importanza alla cosa, dicendosi più volte tranquillo. A quanto pare, però, durante un’uscita insieme, tra Martina ed Andrew ci sarà un bacio. Ginapaolo non può credere a quanto vede, e ha chiesto un falò di confronto con Martina.