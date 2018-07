Grande attesa per il quarto appuntamento di Temptation Island 2018 in onda stasera lunedì 30 luglio 2018 su Canale 5 alle 21.25. Nuovi falò, nuove reazioni e sentimenti verranno messi in discussione nel corso della serata. Secondo le anticipazioni, tra le tre coppie rimaste ancora in gioco saranno due a chiedere nuovamente il confronto anticipato prima della fine del reality. Si tratta di Giada e Francesco e Martina e Giampaolo.

Temptation Island 2018: il falò di confronto tra Giada e Francesco stasera lunedì 30 luglio 2018.

La relazione tra Giada e Francesco dura da 9 anni. Dopo tutti questi anni di fidanzamento Francesco si è reso conto di essersi sempre sottovalutato, ponendo invece sul piedistallo la sua compagna, si è reso così conto di essere infelice.

Il ragazzo reclama mancanza di attenzioni da parte della sua fidanzata, secondo le anticipazioni Giada ammetterà nel falò di confronto, le sue colpe, invitando lui ad essere meno pesante. Le lacrime di Giada e la promessa di cambiare, convinceranno Francesco a riprovarci ancora una volta? Lo scopriremo stasera come andrà a finire tra Giada e Francesco.

Nel corso della quarta puntata Filippo Bisciglia mostrerà a Giampaolo un filmato dove vede la sua fidanzata Martina Sebastiani lasciarsi andare in atteggiamenti piuttosto intimi con il tentatore Andrew. Giampaolo, secondo le anticipazioni, molto deluso per come sono andate le cose chiederà al conduttore di anticipare il momento del falò finale, per parlare e confrontarsi con Martina al più presto.