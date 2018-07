I gemelli Alessandro e Leonardo, figli della giovane blogger Alice Campello e dell’attaccante del Chelsea Alvaro Morata sono nati il 29 luglio a Mestre. Il calciatore del Chelsea e sua moglie su Instagram hanno salutato con una dedica piena di amore i nuovi nati.

Alice Campello e Alvaro Morata: la dedica social per i figli Alessandro e Leonardo.

Non è stata una gravidanza facile per la giovane Alice, che ha condiviso gioie e momenti difficili di questi 9 mesi con i fan sui social. “L’attesa è stata lunga, molto lunga. Sono stati solo 9 mesi, ma per noi sono stati 3 anni”, ha rivelato il calciatore del Chelsea raccontando di notti in ospedale e giorni di immobilità forzata.

“In questi mesi hai combattuto come una leonessa, non posso essere più orgoglioso di te; notti in ospedale, giorni in cui eri disidratata, intere giornate insieme a letto senza potersi muovere, ma alla fine il giorno è arrivato, è arrivato e ne è valsa la pena”, ha continuato rivolgendosi alla sua Alice, sposata un anno fa, a Venezia, con una cerimonia romantica, che aveva fatto sognare i fan.

“Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il regalo più bello e incredibile del mondo” ha scritto ancora presentando i nuovi arrivati ai follower nelle prime foto dopo il parto. “Non potrei amare di più la mia famiglia e non potrei essere più felice di così. È inspiegabile”, ha scritto Alice su Instagram, condividendo la prima foto che li ritrae tutti e quattro. E poi Alice ha scritto il messaggio al marito: “Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per me e grazie per essermi stato così vicino in tutta la gravidanza e oggi. Sei il miglior marito e papà del mondo amore mio”.