Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 31 luglio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv The good doctor con gli episodi Un altro me, La mela verde e Vita nuova.

Su Rai 2 andrà in onda il film Papà a tempo pieno – Strategie. Su Rai 3 vedremo il film con Sylvester Stallone Rocky III.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 31 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Prey – La caccia è aperta. Tom si è risposato, e cerca di vivere una nuova vita con Emy, ma i suoi due figli David e Jessica, avuti dal precedente matrimonio, non riescono ad accettare la sua nuova compagna di vita. Tom organizza, così, un safari per far diventare unita la famiglia, ma il viaggio si trasforma in un incubo…

Su Canale 5 vedremo il film con Alessandro Gassman Tutta colpa di Freud. Francesco Taramelli fa l’analista e ha in cura tre donne: Marta fa la libraia e si è innamorataa di un ladro di libri; Sara è una gay che decide di diventare etero, ed Emma è una bella diciottenne che fa perdere la testa a un cinquantenne. Tre casi difficilissimi per Francesco, soprattutto perché lui non è solo l’analista ma anche il padre delle tre donne.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago P.D. La7 stasera propone il programma In onda.