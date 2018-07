Si è conclusa la penultima puntata di Temptation Island con tanti colpi di scena. Se alcune coppie hanno ritrovato l’amore, per altre l’addio è praticamente certo. Ieri sera abbiamo assistito al falò di confronto tra Francesco e Giada, una coppia che versava in crisi profonda e che tutti davano per spacciata. I due, invece, si sono rappacificati: sono giunti alla conclusione che si sono fatti del male a vicenda perché si vedevano infelici, e la soluzione è passare più tempo insieme.

Temptation Island, come finirà la storia tra Martina e Giampaolo?

Durante la puntata finale vedremo come finiranno le altre storie. Sembra certo l’addio tra Lara e Michael. La ragazza è ferita dal fatto che il fidanzato abbia avuto un rapporto con un’altra donna pochi giorni prima della partenza per Temptation Island, ed ha deciso di godersi la vita e di pensare di più a lei. Lara, infatti, si è molto avvicinata al single Giuseppe, tanto da dargli un appuntamento nel villaggio dei single dove non ci sono telecamere. Michael ha visto stupito il video della sua, si può dire ormai ex, fidanzata, ed è rimasto sconvolto. Poi, finito il video, si è rasserenato, quasi come se si fosse liberato da un peso.

Anche tra Giampaolo e Martina è aria di crisi, e sembra che la coppia quasi sicuramente scoppierà: tra Martina ed il tentatore Andrew, infatti, è scattato un bacio. Tra Martina e Giampaolo c’è stato il confronto accanto al fuoco, e qui la ragazza ha chiamato il fidanzato con il nome del tentatore! Come sarà finito questo confronto, però, lo vedremo durante la finale di mercoledì.