Un nuovo caso di evasione si è verificato nelle carceri italiane, stavolta al Lorusso e Cutugno di Torino. Qui un uomo di origine albanese, che stava scontando una pena per spaccio di droga, prostituzione ed altri reati fino al 2022 e godeva di un regime di semilibertà, non ha fatto rientro nella struttura detentiva dopo il lavoro, e si tratta dell’ennesima evasione messa in atto nell’identica maniera delle precedenti: dopo un permesso premio, o dopo il lavoro se si gode di un regime di semilibertà, i detenuti non fanno rientro nelle carceri.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi: l’evaso è ora ricercato per tentato omicidio.

A denunciare questo grave, ennesimo episodio è il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci: “A questo punto viene da chiedersi, vista la frequenza di tali episodi, se non sussista una eccessiva facilità nella concessione di tali istituti che dovrebbero servire ad agevolare un percorso di reinserimento sociale dei reclusi mentre invece sono utilizzati dai ristretti per interrompere la detenzione e probabilmente per riprendere la consumazione di quei reati che ne hanno determinato la carcerazione”.

Il detenuto albanese ora è ricercato non solo per evasione ma anche per tentato omicidio: l'uomo, al posto di tornare in carcere, si è recato in casa del cognato, che ha accoltellato.