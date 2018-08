Si riparte dalla gaffe di Martina che chiama il fidanzato Gianpaolo con il nome del tentatore Andrew. Gianpaolo scappa dal falò. Lui è molto arrabbiato e le dice: “Non mi toccare!”. Lei replica: “Non fare queste scenate perché ho visto video di me…a”. Interviene Filippo Bisciglia che riesce a riportare i due al falò di confronto.

Bisciglia mostra i filmati degli ultimi giorni, lei lo rimprovera del comportamento avuto con Carolina e sbotta: “Volevi baciarla ma ti sei trattenuto”, mentre lei si dice più coerente per aver baciato Andrew: “Io sono stata più coerente” dice Martina. E aggiunge: “Tra di noi non c’è più nulla da fare: tu pensi alle cose da 24enne io voglio un futuro, una casa, una famiglia”.

Temptation Island 2018: la fine della storia tra Gianpaolo e Martina.

Intanto, arriva il primo colpo di scena: lui le dà un bigliettino in cui c’è scritto ‘Patata vuoi sposarmi?’, un biglietto che lui dice di aver scritto prima di partire per Temptation Island 2018. Filippo interviene dicendo: “Scusa, ma non potevi dirglielo a casa?”. Gianpaolo poi ci mette il carico da novanta: “Io sono immaturo ma lo sei anche tu, perché dicevi di amarmi ma non era vero, mentre io ti amo da morire”.

E poi afferma: “Ho vinto io perché io esco da uomo mentre tu esci da ragazzina”. Alla fine prendono la decisione di uscirsene separati. Anche se Gianpaolo la saluta con un ‘ti amo’ e dopo il suo allontanamento si prende la testa tra le mani, lei viene consolata da Andrew che la raggiunge con un mazzo di girasoli, a cui però rivela: “Devo rimettere ordine nella mia vita, prendermi del tempo ma ci sarà l’occasione per risentirsi”.

Temptation Island 2018, ultima puntata. Il confronto ed il falò conclusivo tra Raffaella e Andrea.

Per una coppia che si lascia, per un’altra l’amore sembra essere tornato più forte di prima. Stiamo parlando di Raffaela e Andrea. Nel percorso a Temptation Island, il ragazzo, infatti, non ha mai ricevuto nemmeno un video dei possibili atteggiamenti compromettenti della propria fidanzata, lei ha dovuto guardare il proprio fidanzato tra le braccia della single Teresa.

Raffaela rimarca subito al falò: “Dopo 7 anni mi hai deluso tanto: io sono entrata qua dentro per togliermi i dubbi, tu me ne hai fatto venire altri cento”. La gelosia, le insicurezze e i dubbi sul comportamento del fidanzato sono aumentati.

Andrea, cerca di rassicurarla: “Io non sono andato oltre perché sono innamorato di te”, la frase però produce l’effetto opposto di quello voluto. La ragazza, infatti, ribatte: “Ma hai sbagliato modo per farmelo capire, lo capisci o no? Questa era l’ultima occasione per farmi capire che ero la donna giusta per te ed hai rovinato tutto “.

Andrea, però, non rinuncia alla sua storia con Raffaella e cerca di convincerla a rimanere con lui: “Perché credi che non ci siamo mai lasciati? Perché ci amiamo troppo”. “Tu cosa vuoi?” controbatte Raffaela e lui le risponde: “Io voglio te, tutta la vita”. Andrea recupera la fiducia di Raffaela e le rimette al dito l’anello che le aveva regalo in segno di amore. Così, i due lasciano il programma felici ed insieme ed ancora più innamorati di prima.

Temptation Island, il confronto finale tra Lara e Micheal.

Finale negativo per la coppia formata da Lara e Micheal. Dopo ventuno giorni, i due fidanzati finalmente si rivedono. La prima a parlare è Lara che sfoga sul suo compagno tutto il rancore: “Io in due anni e mezzo ho perso tutto per te. Ma ora il tuo giochino non funziona più”, è solo una delle tante frasi che la ragazza riversa su di lui, che si difende: “Io sono entrato che già nella mia testa ti avevo perso”.

I due vedono insieme i video dell’ultima settimana di Lara al villaggio: “Questo è il rispetto che tu hai per me?” è l’accusa di Michael nel vedere le immagini della propria fidanzata mentre accetta le attenzioni di Giuseppe. La ragazza, però, controbatte: “Io non rispetto chi non mi rispetta”.

Intanto, arriva il momento decisivo, in cui Filippo non mostra i video registrati mentre Michael pensava di non essere ripreso. Nelle immagini il ragazzo, oltre ad insultare la fidanzata, ribadisce più volte di stare giocando secondo una strategia precisa. Michael cerca di giustificarsi: “Sai che era l’orgoglio a parlare, vero?”, ma Lara non gli crede: “E io dovrei portarti rispetto?”. Al momento della decisione finale decidono entrambi di uscire da soli.

Lara e Micheal dopo un mese dalla fine di Temptation Island 2018.

Dopo un mese dalla fine del programma, Lara sembra essere sempre più convinta della sua decisione di chiudere con Micheal. La ragazza rivede Filippo per aggiornalo sulla sua situazione: Michael ha continuato a scriverle e a cercare di riconquistarla, ma la ragazza non ha ceduto alle sue lusinghe.

Le attenzioni di Micheal non sembrano essere riservate solo a Lara: in un video, la single Teresa spiega come Michael abbia cercato di uscire con lei dichiarandole il suo amore ogni giorno dalla fine del programma. Queste ultime rivelazioni convincono ancora di più Lara della decisione presa.

