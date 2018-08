Nei giorni scorsi un detenuto di origine albanese, che stava scontando una pena per spaccio di droga, prostituzione ed altri reati fino al 2022 e godeva di un regime di semilibertà, non è rientrato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino dopo aver svolto la sua consueta giornata lavorativa in un’officina torinese.

Dopo l’evasione, l’uomo si è recato in casa del cognato egiziano, con cui è nata una violenta lite che è degenerata: l’evaso ha accoltellato il cognato, che è ora ricoverato in gravi condizioni ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sono scattate immediatamente le ricerche del detenuto evaso, ricercato per tentato omicidio, e la polizia si è messa subito sulle sue tracce.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi: l’uomo evaso a Torino è stato riportato dietro le sbarre.

La fuga del ricercato è durata poco: l'uomo è stato individuato poche ore dopo in un appartamento di Torino, ed ora si sta cercando di capire se, nella fuga, è stato aiutato da qualcuno. L'evaso ha ammesso l'aggressione ed è tornato in carcere con l'accusa non solo di evasione ma anche di tentato omicidio.