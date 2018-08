Martina Sebastiani e Raffaela Giudice si sono unite contro le critiche dopo l’ultima puntata di ‘Temptation Island 2018′. La prima, che ha ceduto alle tentazioni del biondo Andrew, si ritrova a fronteggiare una folta schiera di hater sui social. Anche Teresa Langella, tentatrice del programma, si è scagliata contro la ragazza giudicandone gli atteggiamenti in alcune Instragram Stories.

Temptation Island 2018: Martina e Raffaella replicano ai detrattori.

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che troverai qualcuno al quale tu possa piacere così come sei”, ha scritto Martina indirizzando queste parole a se stessa, stanca delle continue critiche.

La Sebastiani, che è voluta uscire da single senza il fidanzato Gianpaolo dopo una relazione di 5 anni, ha proseguito: “Vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”.

A intervenire in suo aiuto è subito arrivata Raffaela, fidanzata di Andrea, con la quale ha condiviso l’esperienza in Sardegna e stretto una bella amicizia durante il programma condotto da Filippo Bisciglia.”Avranno da ridire sempre su tutto amica mia… già sai che l’importante però è che continueremo a sorridere come stiamo facendo”, ha risposto Raffaela sotto al post della romana.