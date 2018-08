Non si ferma il gossip sul triangolo amoroso tra Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. Ad alimentarlo questa volta è la Lecciso che ha deciso di dare un consiglio alla Power. Il settimanale Nuovo ha riportato alcune indiscrezioni in merito all’attuale rapporto tra la showgirl e la cantante americana che sarebbero riunite insieme ai rispettivi figli e al Leone di Cellino nella sua tenuta in Salento.

Loredana Lecciso: ecco il consiglio per Romina Power.

Stop imprevisto per Al Bano Carrisi, costretto a fermare la sua intensa attività live a causa di qualche piccolo problema alle sue corde vocali, accumulatisi negli ultimi anni. Al Bano ha sospeso momentaneamente i concerti a partire da gennaio 2019.

Al Bano alla Gazzetta del Mezzogiorno, parlando delle sue corde vocali ha detto: “Devo rimetterle in sesto perché sono stressate da tanti anni di duro lavoro”- ha aggiunto – “Se il buon Dio vorrà e tutto si risolverà nel tempo indispensabile all’assestamento della mia vocalità, io ci sarò anche nel 2019″.

“In questi ultimi anni ho subìto un edema alla corda vocale destra, una cisti, un’ematoma… Insomma penso che sia giusto e doveroso fermarmi e revisionare, per tutto il tempo che sarà necessario, quel meraviglioso dono di Dio che è la mia voce!”.

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, alcune amiche di Loredana Lecciso avrebbero riportato alcune dichiarazioni della ex compagna di Al Bano nei confronti di Romina: “Loredana dice che, se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora”, avrebbe dichiarato la Lecciso.