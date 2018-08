Dopo la pausa estiva i piloti tornato in azione sulle piste di Brno per il decimo round stagionale con il Gran Premio della Repubblica Ceca. I piloti, nella prima parte della stagione ci hanno regalato grandi emozioni nelle gare di Assen, Losail e del Mugello.

MotoGp Brno 2018: dove e quando seguire libere.

Dopo l’ultima tappa in Germania l’obiettivo è di inseguire Marc Marquez. Il fuggitivo leader della classifica può contare su un vantaggio importante: Valentino Rossi staccato di 46 punti, Maverick Vinales di 56, Andrea Dovizioso e Johann Zarco di 77.

Andrea Dovizioso ha dichiarato: “Ci sono ancora molti punti in gioco. Per ora chi ha fatto la differenza è stato Marquez ma siamo in uno sport condizionato da un milione di fattori e come si può pensare che il campionato sia chiuso? No, non lo è”.

Nella mattina di oggi sabato 4 agosto, ci saranno le ultime libere e nel pomeriggio le qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGp – preceduta alle 13.30 dalle prove libere 4 – e alle 15.05 la Moto2. Domenica 5 agosto 2018 vi è l’appuntamento con la gara alle 14, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2. I live tv sono su Sky Sport MotoGp HD, canale 207 e in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.