La terza stagione dell’amata fiction Rai Tutto può succedere volge al suo termine: domani, lunedì 6 agosto 2018, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali dei due episodi che vedremo domani sera su Rai 1.

Le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 3 rivelano che Max organizza una mostra fotografica, e questa si rivela esser l’occasione per far incontrare di nuovo Francesco e Sara. Ambra, intanto, riflette sulla sua vita e sulle sue scelte, e decide di partire insieme a Giovanni per il suo primo vero concerto. Federica sta per partire per Haiti e non trova il coraggio di direlo a Luigi, con cui sta nascendo un legame solido ed autentico. Ottenuti i primi successi discografici con Thony, Carlo può finalmente dedicarsi a recuperare ed a rafforzare il suo legame con Feven.

Le anticipazioni di Tutto può succedere 3 del 6 agosto: importanti ritorni per Sara.

L’ultimo episodio di Tutto può succedere 3 fa un balzo in avanti di alcuni mesi. Giulia torna in Italia dall’Ucraina nel giorno in cui Ambra si sta preparando per un grande concerto. Tutto sembra andare per il meglio: Carlo e Feven hanno una bella novità da comunicare alla famiglia, mentre Sara scopre nuove possibilità lavorative e ritrova vecchi amori. Denis ha superato la maturità e si avvia verso l’università, mentre Federica e Luigi sono una coppia molto affiatata.