Grande attesa per la puntata speciale di Temptation Island in onda stasera lunedì 6 agosto 2018, dove Filippo Bisciglia racconterà quello che è successo alle sei coppie che hanno partecipato al reality dopo la fine dei loro falò. In questa edizione del reality due sono le coppie che si sono separate, quelle formate da Martina e Gianpaolo e Lara e Michael.

La verità su Martina e Andrea nella puntata speciale di Temptation Island 2018.

Secondo alcune indiscrezioni circolati Martina Sebastiani dopo l’uscita dal reality starebbe frequentando il tentatore Andrea. I due sono stati avvistati all’aeroporto di Malpensa in partenza per Ibiza per trascorrere insieme un periodo di vacanza. Tra i due durante la permanenza nel villaggio è nata una complicità, che li ha portati allo scambio di un bacio durante una esterna realizzata in barca.

Al falò finale Martina ha lasciato il fidanzato Gianpaolo ed è uscita dal programma da sola, chiedendo anche a Andrew un po’ di tempo per se stessa. Ma i fan più attenti hanno notato che i due, dopo il termine delle registrazioni, hanno iniziato a seguirsi sui social e il fatto che siano visti insieme in aereoporto fa pensare che sia nata una nuova coppia.

Secondo alcuni rumors, anche per la coppia formata da Lara e Michael ci sia stato un brutto epilogo. Anche se Michael sembrerebbe abbia fatto di tutto per riconquistare Lara ma non c’è riuscito, così come è andata male la conoscenza con la tentatrice Rita. Per conoscere la verità sul rapporto delle altre coppie protagoniste di Temptation Island dovremo attendere la puntata speciale di stasera di Temptation Island.