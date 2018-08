Al falò finale di Temptation Island Martina Sebastiani ha lasciato il fidanzato Gianpaolo ed è uscita dal programma da sola, chiedendo anche a Andrea Dal Corso un po’ di tempo per se stessa. Ma i fan più attenti hanno notato che Martina e Andrea, dopo il termine delle registrazioni, hanno iniziato a seguirsi sui social. Tra Martina e Andrea durante la permanenza nel villaggio di Temptation Island è nata una complicità, che li ha portati allo scambio di un bacio durante una esterna realizzata in barca.

Martina e il tentatore Andrea hanno iniziato una relazione dopo Temptation Island?

Martina e Andrea sono stati avvistati all’aeroporto di Malpensa in partenza per Ibiza per trascorrere insieme un periodo di vacanza. Sei due hanno iniziato una relazione lo scopriremo stasera nella messa in onda della puntata speciale di Temptation Island.

Secondo gli ultimi gossip, Martina e Andrea alloggerebbero nel medesimo albergo. Lei è partita ufficialmente con Lara Zorzetto, l’ex fidanzata di Michael che ha taggato sulle sue storie l’hotel in cui le due ragazze hanno deciso di passare le vacanze che è lo stesso che ha taggato anche Andrea.

Gianpaolo Quarta, l’ex fidanzato di Martina tramite un instagram stories ha scritto: “Chi sa tutto non dice nulla, chi non sa nulla dice tutto… Spero vivamente che questa storia del karma sia vera”. Una frase che non aveva nessun destinatario ma i fan hanno interpretato come una frecciatina diretta contro la sua ex ragazza e il suo nuovo flirt Andrea.