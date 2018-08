Nella notte tra sabato e domenica nel carcere Marassi di Genova un trentenne senegalese è stato ritrovato privo di vita nella sua cella, impiccato con una cintura. L’uomo, disoccupato senza fissa dimora, era per la prima volta in carcere: era stato arrestato il 30 luglio scorso per spaccio. A scoprire il corpo senza vita è stato il personale di polizia penitenziaria, che è prontamente intervenuto ma oramai non c’era più nulla da fare: si è potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Le ultime news dal mondo del carcere: lo strano caso del detenuto morto a Genova: si tratta di suicidio?

Sul caso sta indagando la polizia: il pubblico ministero Giovanni Arena ha infatti aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. È stata inoltre disposta l’esecuzione dell’autopsia. È strano, infatti, che al defunto sia stata lasciata a disposizione la cintura con cui si sarebbe impiccato: si deve considerare, infatti, che, appena arrestato, l’uomo aveva dato in escandescenze. Era dunque stato visitato da uno psichiatra, che aveva disposto un’alta sorveglianza in quanto il detenuto avrebbe potuto compiere atti violenti sia contro sé stesso che contro gli altri.

A destare un ulteriore sospetto sono le dichiarazioni rilasciate dai due compagni di cella del defunto, che hanno riferito di non essersi accorti del gesto del detenuto che si è toto la vita.