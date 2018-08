Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 7 agosto 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv The good doctor con gli episodi Vita nuova e Sacrificio.

Su Rai 2 vedremo i Campionati europei. Su Rai 3 vedremo il film The Reach – Caccia all’uomo.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 7 agosto 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Dante’s Peack – La furia della montagna. Il vulcanologo Harry viene mandato nella città di Dante’s Peack per studiare se il vulcano che sovrasta la cittadina potrebbe svegliarsi. Harry capisce che il rischio non è affatto improbabile, e la sua previsione si rivela esatta…

Su Canale 5 vedremo il film con Rocco Papaleo Una piccola impresa meridionale. Costantino è un ex prete, e sua madre Stella, per paura di uno scandalo, decide di farlo rifugiare in un vecchio faro abbandonato. Il faro, però, ben presto diventa luogo di attrazione di alcuni personaggi bizzarriche finiranno per fare compagnia a Costantino.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago P.D. La7 stasera propone il programma la partita amichevole Liverpool – Torino.