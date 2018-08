Grande attesa per Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura che dal 11 settembre 2018 andrà in onda su Canale 5. Saranno quattro le puntate trasmesse fino a martedì 2 ottobre 2018. Svelati i nomi delle sei coppie vip che metteranno alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni.

Ecco chi sono le sei coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip 2018.

Secondo il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” tra i concorrenti di Temptation Island Vip che sbarcheranno nel resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ci sarà Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, con la fidanzata Nicoletta Larini.

L’altra coppia famosa, che dovrebbe partecipare al reality delle tentazioni è quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassarri. E ancora in Sardegna direttamente da “Uomini e Donne” ci saranno anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. E poi Alex Belli e Mila Suarez e Andrea Zenga, il figlio dell’ex portiere dell’Inter, Walter, con la compagna Alessandra Sgolastra.

Il settimanale Chi nel numero in edicola oggi mercoledì 8 agosto fa il nome di un’altra coppia, quella formata da Fabio Esposito e Marcella Esposito. Pur avendo lo stesso cognome, naturalmente i due non sono parenti. Lui è molto conosciuto per essere stato tra i fondatori del brand Coconuda.